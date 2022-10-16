В Венгрии намерены убедить ЕС изменить санкционную политику против РФ

Глава правящей партии страны выразил надежду, что Брюссель обратит внимание на мнение миллионов Венгров.

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Правительство Венгрии планирует провести в стране национальные консультации. По словам директора по коммуникациям правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский сою» Иштвана Холлика, они могут изменить подход Евросоюза к санкциям против России.

«Если миллионы венгров выразят свое мнение по поводу санкций, Брюссель не сможет его игнорировать», - заявил Холлик в эфире радио Kossuth.

По словам директора, брюссельская бюрократия находится «в пузыре», из-за чего там не замечают, что санкции дают обратный эффект. Холлик выразил надежду, что ЕС еще не забыл, что демократия «является основополагающим правилом».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Евросоюза пересмотреть ошибочную политику санкций. По его словам, Европа «медленно истекает кровью» из-за введенных ограничений в отношении России.