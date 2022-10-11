Захарова напомнила Боррелю, что ЕС «смастерил своими руками» украинский кризис

Мария Захарова напомнила, что именно политические элиты Евросоюза и США создали ситуацию, когда Европа вынуждена искать альтернативные источники энергии.

© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы дипломатии Евросоюзя Жозепа Борреля о зависимости Европы от дешевой энергии из России. Захарова написала, что ему стоило бы упомянуть о роли Брюсселя в произошедшем. Кризис, по ее словам, Брюссель создал сам.

«Глава дипломатии ЕС забыл добавить, что всего этого Евросоюз лишился благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США. Весь кризис вокруг Украины Брюссель смастерил сам, своими руками», - пишет представитель российского ведомства в своем Telegram-канале.

К посту Захарова прикрепила фото предшественницы Борреля Кэтрин Эштон. Она напомнила, что та присутствовала на майдане во время антиконституционного переворота, в котором непосредственно участвовали США и Евросоюз.

Ранее Боррель заявлял, что Европе следует заняться поисками собственных источников энергии. Он пояснил, что поставки топлива из России сделали страны ЕС зависимыми от нее, однако ситуация изменилась и экономические отношения с Россией уже не будут прежними, как и с Китаем.