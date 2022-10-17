Замминистра обороны Фомин обсудил с ООН инициативы по военнопленным

Также стороны обсудили ход реализации проекта по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке с реализацией договоренностей по экспорту российских удобрений и сельскохозяйственной продукции.

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин обсудил с заместителем Генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом инициативы по военнопленным. Об этом сообщает Минобороны России.

«В ходе встречи обсуждались инициативы ООН по военнопленным и продвижению российского аммиака на мировой рынок с использованием имеющейся инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили ход реализации проекта по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке с реализацией договоренностей по экспорту российских удобрений и сельскохозяйственной продукции.

Фомин и Гриффитс согласились, что возможность продления «Черноморской инициативы» прямо зависит от того, как будет обеспечено полное выполнение договоренностей, которых удалось достигнуть ранее.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов