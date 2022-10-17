В Николаевской, Одесской и Полтавской областях объявлена воздушная тревога
Главы Одесской, Николаевской и Полтавской областей объявили о воздушной тревоге. Соответствующие сообщения они опубликовали в своих социальных сетях.
«Внимание! Воздушная тревога - область! Ракетная опасность», - написал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.
Аналогичные предупреждения опубликовали его коллеги из Одесской и Николаевской областей, призвав местных жителей спрятаться в укрытии и не выходить без особой надобности на улицу.
«Тревога! Все в укрытия», - написал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram-канале.
Ранее воздушная тревога была объявлена в 05.00 в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. О ракетных ударах сообщили также власти Киева.
Вооруженные силы Российской Федерации приступили к нанесению точечных ударов в прошлый понедельник, после осуществленного теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетической инфраструктуры, объектам военного управления и связи Украины.