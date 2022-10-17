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МО РФ: высокоточным оружием поражены объекты военного управления и энергетики Украины

12:40 17.10.2022
Кроме того, на Купянском направлении уничтожено около 160 украинских военнослужащих, добавили в МО РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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ВС РФ нанесли удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины, все цели достигнуты, сообщил на брифинге 17 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, на Купянском направлении армейская авиация и артиллерия РФ нанесли поражение двум мехбригадам ВСУ, уничтожив около 160 украинских военнослужащих, добавил представитель российского военного ведомства.

По словам Конашенкова, ВС РФ нанесли поражение украинской батарее РСЗО «Смерч», а также батарее американских гаубиц М777 в Харьковской области. Между тем в районе Николаева уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о завершении частичной мобилизации в российской столице. Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября в 14.00, а разосланные по домам и предприятиям повестки прекращают действовать.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором объявил о проведении в стране частичной мобилизации. После этого Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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