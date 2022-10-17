В стране и мире Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога Максим Крюков Главы регионов попросили жителей немедленно пройти в укрытие. © Фото: Yevhen Kotenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ. «Воздушная тревога по всей Украине», - говорится в сообщении украинского телеканала «Прямой» в Telegram. Информацию об объявлении воздушной тревоги подтвердили глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко и глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин. «Воздушная тревога! Настойчиво прошу всех немедленно пройти в укрытие», - написала глава Ивано-Франковской области Украины Светлана Онищук в своем Telegram-канале. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что Россия нанесла удары по объектам военного управления Украины, связи и энергетики. Глава государства предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жесткими. Экспертное мнение и аналитика