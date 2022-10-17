Маск заявил, что к Starlink добавят опцию пожертвования

Так он ответил на комментарий в соцсетях одного из пользователей, который заявил о желании выделить средства, чтобы пожертвовать Starlink школам и больницам Уганды.

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Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск заявил, что к системе спутниковой связи Starlink добавят опцию пожертвования.

«Ок, мы добавим опцию пожертвования к Starlink», - ответил Маск в своем Twitter.

Так он ответил на комментарий одного из пользователей, который заявил о своем желании выделить средства, чтобы пожертвовать Starlink школам и больницам Уганды.

Несколькими днями ранее Маск сделал новое заявление по нашумевшей в последние дни теме поддержки работы его системы связи Starlink. По его словам, он все-таки продолжит финансировать работу системы спутниковой связи на Украине.

За день до этого миллиардер подтвердил отказ от финансирования спутников Starlink на украинской территории. Тогда в распоряжение американского телеканала поступило письмо, в котором компания Маска SpaceX сообщила о невозможности оплачивать обслуживание Starlink и попросила Пентагон взять на себя финансирование услуг в интересах правительства и украинской армии.

Кроме этого, американские СМИ написали о том, что Илон Маск подвергается травле и клевете за свои взгляды, как когда-то 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Журналисты уточнили, что миллиардер подвергся критике из-за планов о приобретении Twitter и из-за своих заявлений, включая те, которые касаются Украины. Как утверждается, Маска начали обвинять во всем подряд, включая расизм.