Маск заявил, что продолжит финансировать работу системы Starlink на Украине
Основатель и гендиректор американской компании SpaceX сделал новое заявление о финансировании системы спутниковой связи Starlink на Украине.
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Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск сделал новое заявление по нашумевшей в последние дни теме поддержки работы его системы связи Starlink.
«Черт с ним. Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», - написал он в своем аккаунте в Twitter.