Маск заявил, что продолжит финансировать работу системы Starlink на Украине

При этом сутками ранее Маск подтвердил отказ от финансирования спутников Starlink на Украине. Тогда в распоряжение американского телеканала поступило письмо, в котором компания Маска SpaceX сообщила о невозможности оплачивать обслуживание Starlink и попросила Пентагон взять на себя финансирование услуг в интересах правительства и украинской армии.

В другом американском издании богатейшему человеку страны Илону Маску предрекли травлю из-за слов про Украину. Его даже начали обвинять во всем подряд, включая расизм. Автор материала написал, что «либералы испугались потери своего основного инструмента - манипуляции», «работники Twitter устроили акции протеста».