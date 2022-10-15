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Маск заявил, что продолжит финансировать работу системы Starlink на Украине

Марина Крижановская
21:23 15.10.2022
Основатель и гендиректор американской компании SpaceX сделал новое заявление о финансировании системы спутниковой связи Starlink на Украине.
Маск заявил, что продолжит финансировать работу системы Starlink на Украине
© Фото: Rafael Henrique Keystone Press Agency Globallookpress
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Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск сделал новое заявление по нашумевшей в последние дни теме поддержки работы его системы связи Starlink.

«Черт с ним. Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», - написал он в своем аккаунте в Twitter.

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© SolovievLive, Telegram
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При этом сутками ранее Маск подтвердил отказ от финансирования спутников Starlink на Украине.  Тогда в распоряжение американского телеканала поступило письмо, в котором компания Маска SpaceX сообщила о невозможности оплачивать обслуживание Starlink и попросила Пентагон взять на себя финансирование услуг в интересах правительства и украинской армии.

В другом американском издании богатейшему человеку страны Илону Маску предрекли травлю из-за слов про Украину. Его даже начали обвинять во всем подряд, включая расизм. Автор материала написал, что «либералы испугались потери своего основного инструмента - манипуляции», «работники Twitter устроили акции протеста».

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