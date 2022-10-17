Ректор РАНХиГС Мау пришел на заседание комитета Госдумы после прекращения уголовного дела против него

Владимир Мау проходил обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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Ректор РАНХиГС Владимир Мау, против которого ранее прекратили уголовное дело о мошенничестве, пришел на заседание комитета Госдумы в понедельник, 17 октября.

Члены комитета Госдумы рассматривают прогноз социально-экономического развития России на 2023-2025 годы. В частности, в ходе заседания проект бюджета на три года доложит министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Напомним, ректор высшего учебного заведения Владимир Мау проходил обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое ранее завели на бывшего замминистра просвещения Российской Федерации Марину Ракову и ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева.

После первых следственных действий, 30 июня, сотрудники МВД задержали Владимира Мау. Дома и на рабочем месте у ректора РАНХиГС провели обыски.

Второго августа Мау был отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. В пятницу, 14 октября, уголовное преследование ректора РАНХиГС было прекращено. Об этом «Звезде» сообщил его адвокат Алексей Дудник.