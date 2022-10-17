В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ректор РАНХиГС Мау пришел на заседание комитета Госдумы после прекращения уголовного дела против него

Виктория Ивашечкина
13:46 17.10.2022
Владимир Мау проходил обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Ректор РАНХиГС Владимир Мау, против которого ранее прекратили уголовное дело о мошенничестве, пришел на заседание комитета Госдумы в понедельник, 17 октября.

Члены комитета Госдумы рассматривают прогноз социально-экономического развития России на 2023-2025 годы. В частности, в ходе заседания проект бюджета на три года доложит министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Напомним, ректор высшего учебного заведения Владимир Мау проходил обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое ранее завели на бывшего замминистра просвещения Российской Федерации Марину Ракову и ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева. 

После первых следственных действий, 30 июня, сотрудники МВД задержали Владимира Мау. Дома и на рабочем месте у ректора РАНХиГС провели обыски.

Второго августа Мау был отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. В пятницу, 14 октября, уголовное преследование ректора РАНХиГС было прекращено. Об этом «Звезде» сообщил его адвокат Алексей Дудник.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:24 В стране и мире
В Харькове восстановили работу метрополитена
14:06 В стране и мире
Маск заявил, что к Starlink добавят опцию пожертвования
13:46 В стране и мире
Видео
Ректор РАНХиГС Мау пришел на заседание комитета Госдумы после прекращения уголовного дела против него
12:45 Армия
Видео
Минобороны России: уничтожено хранилище топлива для ВСУ в районе Николаева
11:36 В стране и мире
Суд в Москве арестовал троих россиян, обвиняемых во взрыве на Крымском мосту
Популярное
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.