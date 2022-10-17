Минобороны России: уничтожено хранилище топлива для ВСУ в районе Николаева

Топливное хранилище попало в список целей, уничтоженных и пораженных ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии.

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В Минобороны России рассказали об уничтожении хранилища топлива для военной техники ВСУ в районе Николаева. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Топливное хранилище попало в список целей, уничтоженных и пораженных ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии.

«В районе города Николаев уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области уничтожена ремонтная база вооружения и техники ВСУ», - заявил Конашенков.

Уничтожению подверглись и шесть украинских складов боеприпасов. Они находились в районах населенных пунктов Фиголевка (Харьковская область), Верхнекаменское, Соледар (ДНР), Новогригоровка (Николаевская область), Новопетровка, Давыдов Брод (Херсонская область).

Еще в ходе этих ударов были поражены два украинских пункта управления. Они находились в районах населенных пунктов Двуречная в Харьковской области и Дробышево на территории ДНР. Также были поражены 39 вражеских артиллерийских подразделений и войска в 127 районах.

Игорь Конашенков рассказал о том, как проходила контрбатарейная борьба в последние сутки. В ее ходе была поражена украинская батарея РСЗО «Смерч» в районе Казачьей Лопани и батарея гаубиц производства США М777 в районе Металловки в Харьковской области.

Официальный представитель российского оборонного ведомства подвел и суточный итог работы российских средств ПВО. Они уничтожили девять украинских беспилотников. БЛА были сбиты в районах населенных пунктов Ягодное (Харьковская область), Пилиповка (ЛНР), Новоселка, Валерьяновка (ДНР), Широкая Балка, Суханово, Томарино, Пятихатки и Ингуловка Херсонской области.

Кроме этого, удалось сбить 21 снаряд вражеских РСЗО HIMARS и «Ольха». Это произошло в районах Владимировки (ДНР), Ольговки, Николаевки, Новой Каховки, Веселого и Отрадокаменки (Херсонская область). Были перехвачены и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе Антоновки Херсонской области.

Конашенков озвучил актуальные потери украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 323 самолетов, 161 вертолета, 2 256 беспилотников, 380 ЗРК, 5 855 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевой машины РСЗО, 3 484 орудий и минометов, а также 6 610 единиц специальной автотехники.

Также Игорь Конашенков заявил о поражении высокоточным оружием большой дальности объектов военного управления и энергетики Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов