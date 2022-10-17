Армия Армия Армия

Минобороны России: уничтожено хранилище топлива для ВСУ в районе Николаева

12:45 17.10.2022
Топливное хранилище попало в список целей, уничтоженных и пораженных ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
Читайте нас на:

В Минобороны России рассказали об уничтожении хранилища топлива для военной техники ВСУ в районе Николаева. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

Топливное хранилище попало в список целей, уничтоженных и пораженных ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии.

«В районе города Николаев уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области уничтожена ремонтная база вооружения и техники ВСУ», - заявил Конашенков. 

Уничтожению подверглись и шесть украинских складов боеприпасов. Они находились в районах населенных пунктов Фиголевка (Харьковская область), Верхнекаменское, Соледар (ДНР), Новогригоровка (Николаевская область), Новопетровка, Давыдов Брод (Херсонская область). 

Еще в ходе этих ударов были поражены два украинских пункта управления. Они находились в районах населенных пунктов Двуречная в Харьковской области и Дробышево на территории ДНР. Также были поражены 39 вражеских артиллерийских подразделений и войска в 127 районах. 

Игорь Конашенков рассказал о том, как проходила контрбатарейная борьба в последние сутки. В ее ходе была поражена украинская батарея РСЗО «Смерч» в районе Казачьей Лопани и батарея гаубиц производства США М777 в районе Металловки в Харьковской области. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства подвел и суточный итог работы российских средств ПВО. Они уничтожили девять украинских беспилотников. БЛА были сбиты в районах населенных пунктов Ягодное (Харьковская область), Пилиповка (ЛНР), Новоселка, Валерьяновка (ДНР), Широкая Балка, Суханово, Томарино, Пятихатки и Ингуловка Херсонской области. 

Кроме этого, удалось сбить 21 снаряд вражеских РСЗО HIMARS и «Ольха». Это произошло в районах Владимировки (ДНР), Ольговки, Николаевки, Новой Каховки, Веселого и Отрадокаменки (Херсонская область). Были перехвачены и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе Антоновки Херсонской области.

Конашенков озвучил актуальные потери украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 323 самолетов, 161 вертолета, 2 256 беспилотников, 380 ЗРК, 5 855 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевой машины РСЗО, 3 484 орудий и минометов, а также 6 610 единиц специальной автотехники. 

Также Игорь Конашенков заявил о поражении высокоточным оружием большой дальности объектов военного управления и энергетики Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:45 Армия
Видео
Минобороны России: уничтожено хранилище топлива для ВСУ в районе Николаева
11:36 В стране и мире
Суд в Москве арестовал троих россиян, обвиняемых во взрыве на Крымском мосту
11:27 В стране и мире
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
11:11 В стране и мире
Видео
Иностранные журналисты опубликовали кадры утренних взрывов в Киеве
10:04 В стране и мире
Страны НАТО начинают учения по ядерному сдерживанию
Популярное
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.