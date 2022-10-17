В ЛНР сообщили об уничтожении иностранных наемников при попытке прорыва под Сватово и Кременной

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские боевики понесли «катастрофические потери» в живой силе и военной технике при попытке прорыва линии обороны в районе Кременной и Сватово. По его словам, среди погибших было много иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне официального Киева.

«Сразу хочу отметить, что было ликвидировано большое количество иностранных наемников, поскольку сейчас в штурмовых подразделениях большую часть личного состава составляют иностранцы», - сказал Марочко.

Также в Народной милиции ЛНР сообщили о возвращении домой 11 военнослужащих из украинского плена.

Ранее корреспондент Андрей Лазарев рассказал, как ударные и разведывательные беспилотники работают в связке в зоне спецоперации на Украине. Отмечалось, что российские военные активно используют дроны с подвешенными боеприпасами.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов