В ЛНР вернулись 11 военнослужащих, освобожденных из украинского плена

В НМ ЛНР подчеркнули, что пленные во вражеском плену подверглись истязаниям - в целях реабилитации им окажут всю необходимую медицинскую помощь.

© Видео: НМ ЛНР © Фото: Народная милиция ЛНР

В Народной милиции ЛНР сообщили об 11 военнослужащих, вернувшихся домой из украинского плена.

«Ночью 16 октября 2022 г. в Луганскую Народную Республику прибыла группа из 11 военнослужащих Народной милиции, освобожденных из украинского плена в рамках договоренностей по обмену военнопленными, достигнутых благодаря непосредственному участию руководства ЛНР и РФ», - говорится в сообщении.

Освобожденных доставили в одно из медицинских учреждений ЛНР. Это было необходимо для оценки физического и морально-психологического состояния военнослужащих.

В НМ ЛНР подчеркнули, что пленные во вражеском плену подверглись истязаниям - в целях реабилитации им окажут всю необходимую медицинскую помощь.

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