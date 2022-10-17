Скрыться не удастся: как ударные и разведывательные БПЛА работают в связке в зоне СВО

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Российские военные в зоне проведения специальной операции активно используют ударные беспилотники. К ним крепят боеприпасы от гранатомета АГС-17 «Пламя» со специально изготовленными хвостовиками-стабилизаторами и взрывателями. Нехитрый подвес на квадрокоптере фиксируют с помощью обычного ремешка.

Снаряженный зарядом дрон зачастую сопровождает еще один беспилотник. Это нужно для обеспечения корректировки ударов с воздуха и объективного контроля поражения.

Заряды могут попадать в окопы противника с ювелирной точностью. Разлет осколков и зона поражения боеприпаса составляет приблизительно двадцать метров.

Военные используют для сброса разнообразные типы боеприпасов. Все зависит от грузоподъемности конкретного квадрокоптера.

«Противник постоянно пытается закрепиться. Проводит очень много земляных работ. Мы не даем ему производить эти работы в полном объеме, скажем так», - рассказал старший разведчик артиллерийского дивизиона.

Атаки беспилотников часто сопровождают удары артиллерии. Это позволяет наносить противнику максимальный урон. Скрыться и спрятаться под землей после такого не получится.

Напомним, недавно Минобороны России показало уничтожение техники ВСУ ударными беспилотниками ВДВ. В результате применения БпЛА были уничтожены несколько вражеских танков, а также самоходные артиллерийские установки и колесная техника противника.