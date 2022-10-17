Премьер Украины заявил об ударах по энергетической инфраструктуре страны

Сегодня были зафиксированы взрывы в Киеве, в Сумской и Днепропетровской областях.

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Сегодня были нанесены удары по энергетической инфраструктуре в Киеве, в Сумской и Днепропетровской областях. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украинский премьер в своем Twitter-аккаунте отметил, что мир должен четко отреагировать на данные инциденты, оказав еще большую поддержку стране.

Ранее иностранные журналисты опубликовали видео из Киева в момент, когда в понедельник утром в городе прогремели взрывы. На кадрах видно, что повреждена часть зданий и дороги, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Также стало известно, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Главы регионов попросили жителей немедленно пройти в укрытие.