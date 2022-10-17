Иностранные журналисты опубликовали кадры утренних взрывов в Киеве

На кадрах видно, что повреждена часть зданий и дороги, на месте работают сотрудники экстренных служб.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Иностранные журналисты опубликовали видео из Киева в момент, когда в понедельник утром в городе прогремели взрывы. На кадрах видно, что повреждена часть зданий и дороги, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Напомним, в понедельник утром в Шевченковском районе Киева прогремели два взрыва. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что «столицу атаковали дронами-камикадзе». Также сообщалось о густых клубах дыма над зданием национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Также стало известно, что сильные взрывы прогремели на объектах критической инфраструктуры в Днепропетровской и Сумской областях. На месте происшествий начали работу специалисты пожарной службы.