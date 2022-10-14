Суд арестовал пятерых подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту

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Киевский районный суд заключил под стражу пятерых подозреваемых в причастности к террористическому акту на Крымском мосту. Фигуранты дела арестованы на два месяца, до 8 декабря.

«Вчера Киевским районным судом в отношении пятерых фигурантов по делу о террористическом акте на Крымском мосту была избрана мера пресечения - арест на два месяца до 8 декабря», - приводит РИА Новости сообщение суда.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом.

Позднее Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет (СК) России установили организатора взрыва, им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Более того, стало известно, что взрывное устройство для подрыва Крымского моста было отправлено из порта Одессы еще в начале августа.