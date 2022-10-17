Власти Киева сообщили о двух взрывах в центре города

По словам мэра столицы, на месте работают сотрудники пожарной службы и медики.

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В понедельник утром в Шевченковском районе Киева прогремели два взрыва. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Взрыв в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на место», - написал он в своем Telegram-канале.

Через несколько минут градоначальник сообщил о еще одном взрыве в том же районе города, добавив, что на месте работают сотрудники пожарной службы и медики.

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что «столицу атаковали дронами-камикадзе».

«Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия», - написал Ермак в своем Telegram-канале.

Украинское агентство ТСН, ссылаясь на очевидцев, сообщило о густых клубах дыма над зданием национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по украинской инфраструктуре. Глава государства отметил, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Российский лидер констатировал, что оставлять без ответа преступления подобного рода просто невозможно.