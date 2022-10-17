В Днепропетровской и Сумской областях прогремели сильные взрывы

После удара на объектах энергетической инфраструктуры начался пожар.

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На одном из объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины после удара начался сильный пожар. Об этом сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.

«Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы», - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что на объекте критической инфраструктуры в Роменском районе региона произошел взрыв.

Ранее власти Киева сообщили о двух мощных взрывах в центре столицы Украины. По словам Виталия Кличко, на месте работают сотрудники пожарной службы и медики. Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что «столицу атаковали дронами-камикадзе».