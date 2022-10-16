Столб дыма: кадры последствий прилета в здание администрации в Донецке
Судя по видео, в районе здания Донецкой городской администрации произошло задымление.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Телеканал «Звезда» публикует кадры с места прилета снаряда в Донецке. Судя по кадрам, в районе здания Донецкой городской администрации произошло задымление.
До этого вооруженные силы Украины атаковали территории Макеевки, Ясиноватой и Донецка. Отмечается, что при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками были ранены два мирных жителя.
Также ВСУ утром 14 октября совершили несколько обстрелов Донецка. По двум районам города было выпущено 10 снарядов.