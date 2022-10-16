Столб дыма: кадры последствий прилета в здание администрации в Донецке

Судя по видео, в районе здания Донецкой городской администрации произошло задымление.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Телеканал «Звезда» публикует кадры с места прилета снаряда в Донецке. Судя по кадрам, в районе здания Донецкой городской администрации произошло задымление.

До этого вооруженные силы Украины атаковали территории Макеевки, Ясиноватой и Донецка. Отмечается, что при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками были ранены два мирных жителя.

Также ВСУ утром 14 октября совершили несколько обстрелов Донецка. По двум районам города было выпущено 10 снарядов.