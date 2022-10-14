Украинские войска выпустили 10 снарядов НАТО по Донецку
Вооруженные силы Украины утром 14 октября совершили несколько обстрелов Донецка. По двум районам города было выпущено 10 снарядов. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«09:52 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм. 10:08 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм. 10:22 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», - сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Вечером 11 октября ВСУ выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. В зоне обстрела оказался частный сектор в Ворошиловском районе столицы ДНР.