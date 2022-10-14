Украинские войска выпустили 10 снарядов НАТО по Донецку

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Вооруженные силы Украины утром 14 октября совершили несколько обстрелов Донецка. По двум районам города было выпущено 10 снарядов. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«09:52 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм. 10:08 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм. 10:22 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», - сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.

Вечером 11 октября ВСУ выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. В зоне обстрела оказался частный сектор в Ворошиловском районе столицы ДНР.