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РИА Новости: сын фигуранта дела о взрыве на Крымском мосту подтвердил его задержание

Елизавета Потейчук
06:37 16.10.2022
В частности, Максим Соломко называет задержание отца «подставой».
РИА Новости: сын фигуранта дела о взрыве на Крымском мосту подтвердил его задержание
© Фото: vk.com myfeo_ru Globallookpress
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По данным СМИ, сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту Романа Соломко подтвердил задержание своего отца. Уточняется, что Максим Соломко в настоящее время в Херсонской области.

Как выяснило РИА Новости, Роман якобы уехал в Крым 8-9 октября. Его сын Максим называет задержание отца «подставой». Более того, Соломко-младший утверждает, что мало, кто верит в причастность Романа к преступлению.

«Я вкратце вам объясню. Он поехал в Грузию, заплатил деньги, оплатил таможню, нанял брокера и уехал оттуда, занимался таможенной декларацией. Он должен был там оставить деньги, мы оставили официально свои документы от фирм. Мы все официально подали, мы официально себе на фирму все это везли. Это же подстава! У меня просто слов нет от всей этой ситуации», - цитирует агентство слова Максима Соломко.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Президент России Владимир Путин после произошедшего возложил на Федеральную службу безопасности полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста.

Позднее Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет (СК) России установили организатора взрыва, им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Более того, стало известно, что взрывное устройство для подрыва Крымского моста было отправлено из порта Одессы еще в начале августа.

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