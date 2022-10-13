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Движение электропоездов через Крымский мост возобновлено

Елизавета Потейчук
10:19 13.10.2022
Электрички между Керчью и Анапой будут курсировать по учащенному расписанию для разгрузки паромной переправы.
Движение электропоездов через Крымский мост возобновлено
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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По Крымскому мосту прошли первые электропоезда после взрыва. Кроме того, электрички между Керчью и Анапой будут курсировать по учащенному расписанию для разгрузки паромной переправы.

«Первый состав из города Керчь отправился сегодня утром, прибыл в Анапу, и из Анапы уже ушла вторая пара. Общая вместимость каждого поезда - до 1 тыс. пассажиров. Работаем в режиме выходного дня: не две, а три пары поездов в сутки - утром, днем и вечером. Это сделано для того, чтобы снять нагрузку с паромной переправы», - сообщили ТАСС в Южной пригородной пассажирской компании, которая является оператором перевозок.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом.

Позднее Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный Комитет (СК) России установили организатора взрыва, им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Более того, стало известно, что взрывное устройство для подрыва Крымского моста было отправлено из порта Одессы еще в начале августа.

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