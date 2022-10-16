В Саудовской Аравии ответили на обвинения в поддержке России

Глава Минобороны КСА обратил внимание на тот факт, что Иран и Саудовская Аравия являются членами ОПЕК, но это не означает, что саудиты поддерживают иранцев.

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В Королевстве Саудовская Аравия прокомментировали обвинения в свой адрес о якобы связях с Российской Федерацией. Министр обороны Халед бин Салман Аль Сауд задал риторический вопрос: если Иран и Саудовская Аравия - члены группы ОПЕК, означает ли это, что (два непримиримых соперника. - Прим.ред.) - также имеют некоторые отношения?

«Хотя решение ОПЕК+ было принято единогласно и по чисто экономическим мотивам, некоторые обвиняют королевство в связях с Россией. Иран тоже член ОПЕК. Означает ли это, что королевство также поддерживает и Иран?», - написал он в своем Twitter.

Он добавил, что в королевстве удивлены обвинениями «в том, что оно встало на сторону России в войне против Украины» и добавлено, что «стоит отметить, что эти ложные обвинения исходили не от правительства Украины».

В американской прессе писали, что Саудовская Аравия сокращением добычи нефти якобы помогает России в проведении спецоперации. По мнению газеты The Washington Post, это стало провалом внешней политики Байдена.

Ранее США раскритиковали саудитов, указав официальному Эр-Рияду на «отсутствие рыночных оснований» для снижения нефтедобычи. В Совете нацбезопасности США заявили, что Саудовской Аравии был предоставлен анализ, «чтобы показать, что не было рыночных оснований для снижения целевых показателей производства и они легко могли подождать следующей встречи ОПЕК, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация».

