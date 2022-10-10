WP: Саудовская Аравия сокращением добычи нефти помогает России в проведении СВО

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Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти экономически помогает России в проведении специальной военной операции. Об этом пишет американская газета Washington Post, отмечая, что высокие цены на энергоресурсы выгодны Москве.

«Это действие не только создаст экономические риски для США и Европы, но также затруднит им процесс введения запланированного потолка цен на экспорт российской нефти, который должен вступить в силу в декабре. Все это может лишь помочь России продолжить специальную военную операцию на Украине», - отмечает газета.

Так же в материале подчеркивается, что такое решение, вероятно, говорит о поддержке России странами ОПЕК+. А президент США Джо Байден допустил серьезнейшую ошибку во внешней политике, так как так и не сумел убедить наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда увеличить добычу нефти.

В Белом доме, по мнению американского телеведущего Брайана Килмида, эти события вызвали панику. Возможное увеличение цен на бензин и отопление, которого Байден не смог избежать, приводит к падению уровня поддержки президента среди населения. Не исключено, что в ноябре после выборов в палату представителей конгресса Байдену объявят импичмент.