Вашингтон указал Эр-Рияду на «отсутствие рыночных оснований» для снижения нефтедобычи

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Белый дом возмутило самостоятельное решение Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби дал обескураживающие комментарии в духе того, что «отсутствовали рыночные основания» для подобного шага.

«Министерство иностранных дел Саудовской Аравии может пытаться уворачиваться или уклоняться, но факты просты. Мир объединяется вокруг Украины в борьбе с российской агрессией. США сыграли ключевую роль в создании этой коалиции и привлекали руководство Саудовской Аравии к этим усилиям. В последние недели саудовская сторона сообщила нам в частном порядке и публично о своем намерении снизить производство нефти, что, как они знали, увеличит прибыль России и снизит эффективность санкций. Это неправильное направление", - приводит ТАСС заявление Кирби, опубликованное в одной из соцсетей.



Белый дом пытался указать Эр-Рияду, что ему не стоило принимать решения до встречи в ОПЕК и не подавать пример другим странам.



«Мы предоставили Саудовской Аравии анализ, чтобы показать, что не было рыночных оснований для снижения целевых показателей производства и они легко могли подождать следующей встречи ОПЕК, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация», - отметил политик.

Кирби также признался, что «другие страны ОПЕК в частном порядке» заявили Вашингтону, что «они тоже не согласны с решением Саудовской Аравии, однако чувствовали себя вынужденными поддержать курс» Эр-Рияда.

В Белом доме дали понять, что намерены в свете новых событий «провести переоценку наших отношений с Саудовской Аравией».