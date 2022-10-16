В стране и мире В стране и мире В стране и мире

FT: отношения США и Саудовской Аравии могут испортиться из-за Байдена

Ирина Елагина
21:27 16.10.2022
Обозреватель FT проанализировал, чем чревата для Америки «переоценка отношений» с Саудовской Аравией.
FT: отношения США и Саудовской Аравии могут испортиться из-за Байдена
© Фото: IMAGO Cliff Owen CNP MediaPun Globallookpress
Читайте нас на:

Двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией переживают не лучшие времена, и обострение в большей степени не выгодно Вашингтону. Обозреватель Financial Times Эндрю Ингленд проанализировал заявления Белого дома о возможных последствиях для Саудовской Аравии за решение по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+.

По мнению эксперта, Вашингтон ограничен в выборе средств в противостоянии Саудовской Аравии и может наложить запрет на поставку вооружения Эр-Рияду и снизить уровень сотрудничества в сфере безопасности. Но все это не выгодно для Америки, так как Саудовская Аравия остается ведущим союзником Вашингтона на Ближнем Востоке.

«Если Байден, который во вторник предупредил, что Саудовская Аравия столкнется с последствиями… решит пойти по этому пути, у него будет ограниченное пространство для маневра», — процитировало эксперта РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Белый дом возмутило самостоятельное решение Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти и в Вашингтоне заявили о намерении «провести переоценку отношений с Саудовской Аравией».
Экс-помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу предложил США следует пересмотреть отношения с Турцией, Саудовской Аравией и Южной Кореей, как с «союзниками, причинившими вред Америке».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:01 В стране и мире
Видео
Переговоры МИД РФ и ООН по зерновой сделке закончились в Москве
15:49 В стране и мире
В Белоруссии была предотвращена серия терактов
14:07 Армия
Видео
МО: ВС РФ овладели господствующими высотами в районе Нескучного в ДНР
10:36 В стране и мире
МИД Египта призвал своих граждан немедленно покинуть Киев
07:52 В стране и мире
Си Цзиньпин допустил применение силы для воссоединения с Тайванем
Популярное
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Видео
Минобороны России: в районе Запорожья поражены штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»**
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.