FT: отношения США и Саудовской Аравии могут испортиться из-за Байдена

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Двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией переживают не лучшие времена, и обострение в большей степени не выгодно Вашингтону. Обозреватель Financial Times Эндрю Ингленд проанализировал заявления Белого дома о возможных последствиях для Саудовской Аравии за решение по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+.

По мнению эксперта, Вашингтон ограничен в выборе средств в противостоянии Саудовской Аравии и может наложить запрет на поставку вооружения Эр-Рияду и снизить уровень сотрудничества в сфере безопасности. Но все это не выгодно для Америки, так как Саудовская Аравия остается ведущим союзником Вашингтона на Ближнем Востоке.

«Если Байден, который во вторник предупредил, что Саудовская Аравия столкнется с последствиями… решит пойти по этому пути, у него будет ограниченное пространство для маневра», — процитировало эксперта РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Белый дом возмутило самостоятельное решение Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти и в Вашингтоне заявили о намерении «провести переоценку отношений с Саудовской Аравией».

Экс-помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу предложил США следует пересмотреть отношения с Турцией, Саудовской Аравией и Южной Кореей, как с «союзниками, причинившими вред Америке».