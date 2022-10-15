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В Польше восстановили после аварии участок нефтепровода «Дружба»

Ирина Елагина
16:37 15.10.2022
Оператор польского участка «Дружбы» сообщил о завершении аварийно-восстановительных работ на нефтепроводе.
В Польше восстановили после аварии участок нефтепровода «Дружба»
© Фото: Christian Ender, dpa, Globallookpress
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Оператор польского участка «Дружбы», компания PERN сообщила о завершении аварийно-восстановительных работ на нефтепроводе, поврежденном при невыясненных обстоятельствах накануне. Завершение ремонта позволило возобновить поставки нефти в Германию.

«В субботу технические службы PERN полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода, по которому нефть поставляется клиентам компании в Германии. В настоящее время поставки осуществляются по обоим трубопроводам западного участка», - процитировало заявление компании RT.

Правоохранительные органы и специалисты из компании-оператора выясняют обстоятельства аварии.

«Ведется выяснение причин, которые привели к разгерметизации», - отметили в PERN.

В компании также обратили внимание на экологической стороне вопроса и заявили, что принимаются меры для «восстановления и очищения загрязненной нефтью территории».

Напомним, что разгерметизация одной из двух веток участка «Дружбы» , по которому нефть поступает в Германию, произошла вечером 11 октября в 70 км от Плоцка. Прокачку нефти по аварийному участку сразу остановили.

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