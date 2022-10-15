В Польше восстановили после аварии участок нефтепровода «Дружба»
Оператор польского участка «Дружбы», компания PERN сообщила о завершении аварийно-восстановительных работ на нефтепроводе, поврежденном при невыясненных обстоятельствах накануне. Завершение ремонта позволило возобновить поставки нефти в Германию.
«В субботу технические службы PERN полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода, по которому нефть поставляется клиентам компании в Германии. В настоящее время поставки осуществляются по обоим трубопроводам западного участка», - процитировало заявление компании RT.
Правоохранительные органы и специалисты из компании-оператора выясняют обстоятельства аварии.
«Ведется выяснение причин, которые привели к разгерметизации», - отметили в PERN.
В компании также обратили внимание на экологической стороне вопроса и заявили, что принимаются меры для «восстановления и очищения загрязненной нефтью территории».
Напомним, что разгерметизация одной из двух веток участка «Дружбы» , по которому нефть поступает в Германию, произошла вечером 11 октября в 70 км от Плоцка. Прокачку нефти по аварийному участку сразу остановили.