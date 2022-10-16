Полиция и спецназ демонтировали палаточный городок в центре Кишинева

Протестующие не оказали сопротивления, но были возмущены, что у них отобрали находившиеся в палатках личные вещи.

© Фото: Дмитрий Осматеско Sputnik, РИА Новости

Молдавская полиция и силы специального назначения демонтировали палаточный городок, разбитый в центре столицы. Отмечается, что силовики приступили к демонтажу палаток, установленных перед парламентом и дворцом президента, чтобы разблокировать движение транспорта.

Сообщается, что протестующие не оказали сопротивления. Но при этом были возмущены, что у них отобрали личные вещи, находившиеся в палатках. Информацию приводит РИА Новости.

Чуть ранее протестующие в Кишиневе объявили о создании Комитета национального спасения. Лидер партии «Шор» Илан Шор объяснил, что комитет будет наделен властью и полномочиями народа для совершения разных действий, в том числе в случае необходимости - управлением правительством до назначения досрочных выборов.

Напомним, с 18 сентября в Молдавии начались акции протеста оппозиции. Люди выходили на улицы с лозунгами за отставку президента Майи Санду и досрочные выборы. Акция собрала не менее 45 тысяч участников в центре Кишинева. Манифестанты устроили митинг у здания администрации президента республики.