Протестующие в Кишиневе объявили о создании Комитета национального спасения

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Группа протестующих в Кишиневе объявили о создании Комитета национального спасения, который, помимо прочего, будет руководить правительством до проведения досрочных выборов. Об этом заявил лидер партии «Шор» Илан Шор, который находится в Израиле.

«Предлагаю сегодня учредить комитет, который будет наделен властью и полномочиями народа для совершения разных действий. В том числе в случае необходимости - управлением правительством до назначения досрочных выборов. Мы - Комитет национального спасения, который вы сегодня изберете, если посчитаете нужным, - будем действовать во имя интересов народа Республики Молдова. Двери нашего комитета, как протеста, открыты абсолютно для всех партий, для всех людей», - заявил Шор, выступая на акции протеста по видеосвязи.

Напомним, что с середины сентября в центре Кишинева продолжается антиправительственная акция с призывами от отставке президента Молдавии Майи Санду, эпицентром протестного движения стал палаточный лагерь у стен президентского дворца. Кишиневская полиция получила широкие полномочия и приступила к жестким задержаниям митингующих.