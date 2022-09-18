Участники многотысячной манифестации в Кишиневе потребовали отставки президента

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Акция протеста оппозиции с лозунгами за отставку президента Молдавии Майи Санду и досрочные выборы собрала не менее 45 тысяч участников в центре Кишинева 18 сентября. Манифестанты устроили митинг у здания администрации президента республики.

Люди вышли на улицу из-за подорожания продуктов, роста тарифов на энергоносители и нежелание власти принимать меры в защиту населения страны в условиях кризиса. Протестующих вывели на митинг оппозиционная партия «Шор» и коммунисты, ставшие организаторами акции, сообщает РИА Новости.

Протестующие провозглашали лозунги о смене власти и кричали: «Досрочные выборы», «Долой власть!», «Отставка», «Долой Майю Санду!», «Меняем Санду на дрова!», «Нет политическому преследованию оппозиции!», «Мы хотим жить!», «Не уничтожайте страну!».

«Протесты будут продолжатся в режиме нон-стоп, пока власти не уйдут в отставку», - заявил с трибуны член партии «Шор» Дину Цуркану.

Активисты также заявили, что намерены установить палаточный городок у президентского дворца.

Напомним, что накануне антивоенная манифестация против участия Франции в НАТО и введенных в стране ограничений на потребление энергии прошла в Париже. Демонстранты прошли по городу с антинатовскими плакатами и призывами к миру и отставке президента Франции Эмманюэля Макрона.