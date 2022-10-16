Кишиневская полиция схлестнулась с митингующими за отставку Санду

По данным СМИ, столкновение между полицией и демонстрантами произошло в центре Кишинева.

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По данным СМИ, небольшая стычка между полицией и демонстрантами произошло в центре Кишинева. О беспорядках по время акции протеста за отставку президента Молдавии сообщил корреспондент РИА Новости.

«Я очень прошу не прибегать к насилию, не поддавайтесь на провокации полиции, они пытаются нас спровоцировать, они этого ждут. У нас мирный протест, полиция занимается провокацией и нарушает закон!», - приводит агентство слова одного из организаторов акции, представителя партии «Шор» Дину Цуркану.

Ранее сообщалось, что кишиневская полиция получила широкие полномочия и приступила к жестким задержаниям митингующих за отставку Санду.



Напомним, что с середины сентября в центре Кишинева продолжается антиправительственная акция с призывами от отставке президента Молдавии Майи Санду, эпицентром протестного движения стал палаточный лагерь у стен президентского дворца.