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На успехи России в борьбе с западными санкциями сегодня обратил внимание авторитетный британский еженедельник Economist. Там сверили основные деловые и экономические показатели и пришли к выводу, что Россия заметно меньше пострадала от ограничений, чем Европа, которая их и ввела. Авторы отмечают, что ЕС оказался на грани рецессии. Простые граждане, правда, это поняли уже давно и без сложной аналитики. Достаточно было просто заглянуть в платежки. В ситуации разбиралась корреспондент «Звезды» Дария Сенникова.

Призывы отправить президента Молдавии Майю Санду в отставку не утихают с осени. Палаточный городок у стен президентского дворца в центре Кишинева после недавнего повышения цен за коммуналку только прирастает желающими сменить власть.

«За что мы боремся? Мы боремся, в первую очередь, за снижение цен вообще на все: на коммунальные услуги, но и не только. Вы пойдите на базар, вы пойдите в магазин, вы посмотрите, насколько выросли цены! С этой властью у нас ничего хорошего не будет», - возмущаются протестующие в Кишиневе.

Молдавия, ставшая летом кандидатом в Евросоюз, реальной помощи от ЕС так и не увидела. Зато оказалась вместе с Европой в глубоком кризисе. Правительство страны не может обуздать рекордную за десятилетия инфляцию.

Молдавия, Португалия, Франция и многие другие страны столкнулись с экономическими проблемами во многом из-за антироссийских санкций и спровоцированного своими же политиками энергического кризиса. Германия уже готовится к рецессии.

«Мы переживаем тяжелый энергетический кризис. У нас будет спад по сравнению с апрельским прогнозом экономического роста. Что касается следующего года, то мы будем в рецессии. Инфляция составит около 8% в этом году и 7% в следующем году», - отметил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Германия - единственная страна, которая не только обладает самым большим газовым хранилищем в Европе, но и максимально его наполняет. При общей заполненности хранилищ ЕС в 91%, у ФРГ уже завтра может быть показатель в 95 процентов. Но и этого на всю зиму не хватит.

«Этих объемов хранилищ хватит на два-два с половиной месяца снабжения газом в обычную зиму. Опасность еще не миновала, нам нужно экономить», - подчеркнул вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Дешевый российский газ обеспечивал благополучие Европейского союза и, в частности, Германии. Закупка сжиженного природного газа у той же Америки обходилась и обходится в разы дороже.

«Речь о глубоком кризисе, системном, причем, искусственно созданном самими европейцами с помощью их западных партнеров. Проигрывают в первую очередь потребители, жители ЕС, которые оплачивают дорогие счета за газ», - подчеркнул вице-премьер Александр Новак.

В Евросоюзе газ уже дороже нефти. Но с этим готовы мириться не все. Министр иностранных дел Венгрии лично посетил энергетический форум в Москве, и договорился о продолжении поставок в страну именно российского газа.

«Европа отказывается от покупки российского газа и закупает СПГ у Соединенных Штатов? К чему это приведет Европу? Я не могу говорить от имени других, все что я могу сказать вам, что наша география и наша инфраструктура определяет наши возможности, и для нас на сегодняшний день российский газ физически незаменим, мы продолжаем сотрудничество, это сотрудничество выгодно для нас. И мы делаем исключение что касается санкционного режима в Европейском Союзе», - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Что касается США, то у западных аналитиков, уже сегодня не радостные прогнозы насчет их положения на нефтегазовом рынке. Нефтедобывающие корпорации в надежде заработать побольше переходят с добычи нефти на добычу газа, чтобы продавать его Европе. А собственные потребности власти пытаются покрыть за счет распечатывания стратегических запасов и поиска новых поставщиков. Но все попытки пока безуспешны.