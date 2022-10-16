В США подтвердили причастность к поддержке протестов в Иране

Помощник Байдена по нацбезопасности встречался с иранскими оппозиционерами, чтобы узнать, чем еще могут помочь США «для поддержки протестов в Иране».

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В Соединенных Штатах признали факт своей поддержки протестующих в Исламской Республике Иран. В частности отмечается, что американцы предпринимают «ряд агрессивных шагов, «которые нацелены на «привлечение к ответственности жестоких должностных лиц иранского правительства».

С таким заявлением выступил в эфире американского телевидения помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Он добавил, что у него была встреча с активистами из Ирана, которые работают из-за рубежа. Целью встречи было желание услышать мнение иранских оппозиционеров о необходимых мерах поддержки со стороны США для протестов в Иране.

«Мы всегда рассматриваем дополнительные шаги, которые могут быть предприняты. В действительности, лишь на этой неделе я встречался с иранскими активистами, которые действуют за пределами своей страны, чтобы поддержать тех, кто действуют внутри нее, чтобы услышать их мнение о том, какие еще меры США должны принять для поддержки протестов в Иране», - приводит его слова РИА Новости.

Также американский телеканал CNN опубликовал речь президента Байдена, который также подтверждал поддержку Соединенными Штатами протестов в ИРИ.

«Я хочу, чтобы вы знали, что мы поддерживаем граждан, смелых женщин Ирана по-настоящему, по-настоящему. Которые прямо сейчас проводят демонстрации, чтобы защитить свои самые основные, фундаментальные права», - цитирует Байдена телеканал.

В сентябре в Иране вспыхнули волнения после смерти 22-летней гражданки, которую полиция нравов задержала за неправильно надетый хиджаб.

Протестующие жгли машины и бросали булыжники в сторону полицейских. Для разгона демонстрантов было задействовано одно из главных силовых ведомств в стране - Корпус стражей исламской революции.