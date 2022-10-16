Байден не планирует встречаться с саудовским принцем во время G20

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Президент США Джо Байден не планирует встречаться на саммите G20 с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом.

Напомним, саммит пройдет в ноябре в индонезийском Бали. Об этом информировал его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан.

«У него нет планов по встрече с наследным принцем на саммите G20», - приводит его слова ТАСС.

Ранее Вашингтон указал официальному Эр-Рияду на «отсутствие рыночных оснований» для снижения нефтедобычи. Тогда администрация США дала обескураживающие комментарии на решение Саудовской Аравии о снижении добычи нефти.

В частности, было сказано, что саудовская сторона следует в «неправильном направлении» и что «министерство иностранных дел Саудовской Аравии может пытаться уворачиваться или уклоняться, но факты просты: мир объединяется вокруг Украины в борьбе с российской агрессией», а «США сыграли ключевую роль в создании этой коалиции и привлекали руководство Саудовской Аравии к этим усилиям».