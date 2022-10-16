Путин не планирует встречу с замгенсека ООН в Москве

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У президента России Владимира Путин не запланирована встреча с заместителей генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом, который прибыл в Москву на переговоры по «зерновой сделке». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Встреча с замгенсека ООН не планируется», - сообщил Песков агентству РИА Новости.

В российской столице в эти минуты проходят переговоры по так называемой зерновой сделке между представителями России и Организации Объединенных Наций. С российской стороны на переговорах присутствует замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. От ООН в Москву приехали Гриффитс и генсекретарь конференции ООН по торговле Ребека Гринспан.

Ранее Россия направила в ООН претензии по выполнению соглашения по зерновой сделке через Черное море. Россия готовится отклонить продление сделки в случае, если ее требования не будут соблюдены.