Премьер Баварии ожидает роста экстремизма в ФРГ из-за энергокризиса

© Фото: IMAGO, Müller-Stauffenberg, Globallookpress

В Германии в условиях текущего кризиса с энергоносителями могут усилиться проявления экстремизма, а потому необходима сплоченность среди демократических партий. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер (ХСС).

«Страх и неуверенность - топливо для экстремистов. И перед грядущей зимой люди испытывают такую неуверенность, какую не испытывали давно. Смешение кризисов, таких как энергетический и коронавирусный, может привести к перенапряжению и дестабилизации демократии. Поэтому демократические партии должны проявлять четкую позицию, меньше спорить и приободрять граждан», - цитирует РИА Новости Зедера со ссылкой на местное СМИ.

Кроме того премьер Баварии призвал министров экономики и финансов, Роберта Хабека и Кристиана Линднера, перестать вести споры о продлении работы атомной электростанции, а канцлера Германии Олафа Шольца - урезонить этих двух «задир».

Ранее сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель прокомментировала острую ситуацию в экономике страны. По мнению немецкого политика, ФРГ без газа и мирных переговоров по Украине не предотвратить гибель экономики.

До этого жителей ФРГ посоветовали запастись свечами и спичками. Это сделал бывший глава МВД Германии Вольфганг Шойбле, посоветовав немцам перестать жаловаться о кризисе и подготовиться к возможному отключению электроэнергии.