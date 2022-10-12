Жителей Германии призвали запастись свечами и спичками

Экс-глава МВД посоветовал немцам не надеяться на то, что власти справятся с кризисом.

© Фото: Valery Lukyanov, Russian Look, Globallookpress

Жителям Германии следует перестать жаловаться о кризисе, а лучше подготовиться к возможному отключению электроэнергии. Бывший министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле посоветовал людям запастись свечами, спичками, фонариками и теплой одеждой.

«Вам не следует ныть о кризисе, вы должны понимать, что многие вещи нельзя принимать как должное», - заявил Шойбле в интервью изданию Bild.

Экс-министр также посоветовал не уповать на то, что власти Германии смогут справиться с энергокризисом и инфляцией.

Ранее Институт экономических исследований имени Лейбница (IWH) зафиксировал резкий всплеск неплатежеспособности компаний на фоне роста цен в Германии. Эксперт перечислил несколько факторов, провоцирующих всплеск банкротств и резкого ухудшения экономической ситуации, в том числе затраты на электроэнергию, увеличение расходов на зарплату и проценты по кредитам.