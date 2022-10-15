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AfD: ФРГ без газа и мирных переговоров по Украине не предотвратить гибель экономики

Ирина Елагина
20:58 15.10.2022
Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» прокомментировала острую ситуацию в экономике страны.
AfD: ФРГ без газа и мирных переговоров по Украине не предотвратить гибель экономики
© Фото: Wolfgang Kumm dpa Globallookpress
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Берлин должен изменить отношение к «Северным потокам» и взять на себя инициативу по организации мирных переговоров с Москвой по Украине, в противном случае, Германия «проиграет экономическую войну». Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (Alternative für Deutschland, AfD) Алиса Вайдель прокомментировала острую ситуацию в экономике страны в интервью на радио Deutschlandfunk.

«Против Германии ведется экономическая война. И проигравшей в этой войне может стать сама Германия. В связи с этим партия AfD выступает за скорейший запуск газа по «Северному потоку 2» и мирные переговоры по событиям на Украине с участием Москвы», - приводит слова немецкого политика РИА Новости.

Представитель оппозиции считает, что сейчас на первом месте в ФРГ стоят вопросы экономического выживания страны. Поэтому на вопрос немецкого СМИ о референдумах о присоединении новых территорий к России, она ответила, что «это тема - не для Германии».

По мнению политика, «мы должны смотреть на нашу страну, что происходит здесь и сейчас. И мы обязательно должны предотвратить смерть наших предприятий».

Ранее сообщалось, европейцы оказались в заложниках антироссийских санкций: из-за рекордной инфляции, дефицита нефти и газа по всему ЕС прокатилась волна акций протеста.

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