В Пентагоне раскрыли, что будет в новом пакете военной помощи Украине

До этого Байден объявлял о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 725 миллионов долларов.

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В Пентагоне рассказали, что именно США собираются поставить на Украину в качестве военной помощи. В предоставленном списке есть боеприпасы к РСЗО HIMARS.

«Новый пакет оборонной помощи включает: дополнительные боеприпасы к HIMARS, 23 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов», - цитирует RT заявление Пентагона.

Также в списке говорится о пяти тысячах противотанковых орудий и о высокоскоростных противорадиолокационных ракетах. Помимо этого, Вашингтон выделит Киеву более двухсот транспортных средств, стрелковое оружие и патроны к нему и медикаменты.

Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают мирные объекты на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Для обстрелов они зачастую используют поставленные Соединенными Штатами РСЗО HIMARS. Так, недавно из HIMARS обстреляли школу-интернат в Херсоне.