Байден решил выделить Украине новый пакет военной помощи на 725 миллионов долларов
Президент США Джо Байден распорядился об отправке пакета военной помощи Киеву на сумму 725 миллионов долларов. Об этом сообщает Белый дом.
«Госсекретарь уполномочен выделить оборонных позиций и услуг, обучения и предоставить помощь Украине на сумму до 725 миллионов долларов», - говорится в меморандуме Байдена, который цитирует РИА Новости.
В состав помощи могут войти бронеавтомобили и боеприпасы.
Ранее Байден предупредил украинского президента Владимира Зеленского, что тот может не дождаться помощи от США, если продолжит жаловаться. Это заявление стало ответом на неоднократные требования Зеленского отправлять больше военной помощи Украине. Президент США считает, что подобная неблагодарность может привести к трудностям с получением денег от американского конгресса.