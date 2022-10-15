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Байден решил выделить Украине новый пакет военной помощи на 725 миллионов долларов

Анастасия Бобылева
01:41 15.10.2022
В новый пакет помощи могут войти бронеавтомобили и боеприпасы.
Байден решил выделить Украине новый пакет военной помощи на 725 миллионов долларов
© Фото: Yuri Gripas Consolidated News Photos Globallookpress
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Президент США Джо Байден распорядился об отправке пакета военной помощи Киеву на сумму 725 миллионов долларов. Об этом сообщает Белый дом.

«Госсекретарь уполномочен выделить оборонных позиций и услуг, обучения и предоставить помощь Украине на сумму до 725 миллионов долларов», - говорится в меморандуме Байдена, который цитирует РИА Новости.

В состав помощи могут войти бронеавтомобили и боеприпасы.

Ранее Байден предупредил украинского президента Владимира Зеленского, что тот может не дождаться помощи от США, если продолжит жаловаться. Это заявление стало ответом на неоднократные требования Зеленского отправлять больше военной помощи Украине. Президент США считает, что подобная неблагодарность может привести к трудностям с получением денег от американского конгресса.

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