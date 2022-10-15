Генсек ОПЕК назвал «верным и своевременным» решение о снижении нефтедобычи

В начале осени появилась информация о том, что ОПЕК+ приняла решение снова сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.

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Своевременным и верным названо решение о снижении нефтедобычи странами ОПЕК+. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Хайтам аль-Гейс.

«Решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи было верным и своевременным», - его слова приводит РИА Новости.

Ранее приводилась информация американского издания, что США обращались к Саудовской Аравии с просьбой на месяц перенести вынесение решения ОПЕК+ по сокращению объемов нефтяной добычи.

Такие сведения со ссылкой на осведомленные источники обнародовало издание The Wall Street Journal. Сообщается, что 5 октября американцы звонили партнерам из Саудовской Аравии и других крупных государств Персидского залива, призывая отложить окончательное решение.

До этого американское телевидение рассказало о панике Вашингтона из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. В Белом доме начали опасаться, что после сокращения добычи еще больше денег американцев будет расходоваться на отопление жилья и на более высокие цены на бензин для транспорта.

