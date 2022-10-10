В США рассказали о панике Вашингтона из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

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После решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в Белом доме началась паника, так как такие меры могут привести к повышению цен на отопление и бензин. Об этом рассказал ведущий Fox News Брайан Килмид.

«В Белом доме наступило своего рода время паники. ОПЕК+ шокировал свободный мир внезапным сокращением добычи, которое определенно будет означать, что еще больше ваших денег, заработанных упорным трудом, будет расходоваться на отопление вашего жилья и на более высокие цены на бензин для вашего транспорта. И в том, и другом нет ничего хорошего», - заявил он.

Килмид напомнил, что у экс-президента США Дональда Трампа была более разумная политика в этом вопросе, и, если бы текущий президент страны Джо Байден ранее решил бурить скважины и заключать контракты на аренду нефтеносных участков, это могло бы помочь. Однако тот обратился за помощью к Ирану и Венесуэле. Телеведущий также отметил, что Белый дом вряд ли имеет какой-то план по выходу из ситуации.

В ноябре в США состоятся выборы в палату представителей конгресса. Демократическая партия стремительно теряет свои позиции после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Вполне возможно, что на выборах победит Республиканская партия, и тогда Джо Байдену объявят импичмент.