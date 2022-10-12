WSJ: США предлагали отложить решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти

Вашингтон якобы хотел добиться от ОПЕК+ того, чтобы объемы добычи нефти сократили на месяц позже.

© Фото: Valery Lukyanov Russian Look Globallookpress

Американская сторона обращалась к Саудовской Аравии с просьбой на месяц перенести вынесение решения ОПЕК+ по сокращению объемов нефтяной добычи. Такие сведения со ссылкой на осведомленные источники обнародовала пресса.

По имеющейся информации, 5 октября американцы обзванивали партнеров из Саудовской Аравии и других крупных государств Персидского залива, призывая отложить окончательное решение. Как указывает издание The Wall Street Journal, предложение Вашингтона было отмечено большой срочностью.

В обмен на уступки Соединенные Штаты заверяли, что закупят нефть по рыночной стоимости для пополнения своих стратегических запасов, если сырье марки Brent подешевеет до 75 долларов за баррель. Эр-Рияд отказался идти навстречу США. Как пишет СМИ, действия Вашингтона сочли политическим трюком действующей администрации, связанным с грядущими выборами в Конгресс.