ВСУ за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР

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Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 208 единиц боеприпасов. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны вооруженных сил Украины. На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - артиллерию 155 и 152 миллиметра. На горловском - артиллерию 155 и 152 миллиметра, танки, минометы 120 миллиметров. Выпустив 208 единиц различных боеприпасов», - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Согласно сообщению представительства ДНР в СЦКК, под огнем оказались районы таких населенных пунктов как: Донецк (Кировский, Киевский, Петровский и Куйбышевский районы), Гольмовский, Зайцево, Пантелеймоновка, Каштановое, Горловка, Яковлевка, Ясиноватая, Минеральное, Спартак, Макеевка (Червоногвардейский район) и Александровка.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило об атаке украинских войск по Донецку, Макеевке и Ясиноватой. Согласно данным представительства, ВСУ применили снаряды 155-мм и 152-мм калибра.