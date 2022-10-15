Женщина погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Согласно сообщению терробороны ДНР, также поврежден жилой дом.
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При обстреле Донецка со стороны вооруженных сил Украины погибла женщина. Об сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
«Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам микрорайона Текстильщик, поврежден жилой дом. По улице Петровского погибла женщина, анкетные данные устанавливаются», - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее вооруженные силы Украины за сутки выпустили 208 единиц различных боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики. Согласно сообщению представительства ДНР в СЦКК, украинские войска применили артиллерию 155 и 152 миллиметра по трем направлениям.