Кинокритик Антон Долин* внесен в реестр СМИ-иноагентов

Вместе с ним Минюст внес в данный реестр еще пять физических лиц.

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Российский Минюст внес в реестр СМИ-иностранных агентов кинокритика Антона Долина*. Вместе с ним в список вошли еще пять человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, в начале сентября в соответствующий реестр попал певец Андрей Макаревич*. В перечне было отмечено, что его источником финансирования обозначена Украина и упоминается «политическая деятельность».

В начале июля Лефортовский суд Москвы отклонил иск журналиста и блогера Юрия Дудя*. Он подал его из-за того, что Минюст России якобы не уведомил Дудя* должным образом о присвоении статуса иностранного агента.

*СМИ, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов.