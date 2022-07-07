Суд отклонил иск Юрия Дудя* о статусе иноагента

Сообщается, что блогера признали иноагентом из-за ссылок на другие СМИ, также признанные иноагентами.

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Лефортовский суд Москвы отклонил иск журналиста и блогера Юрия Дудя*, который он подал из-за того, что Минюст РФ не уведомил его должным образом о присвоении статуса иностранного агента.

«Исковые требования Дудя к Минюсту отклонены в полном объеме», - заявили в суде.

Как сообщает РИА Новости, Дудь* были признан иноагентом из-за публикации в своих роликах ссылок на СМИ-иноагентов и получение денег за рекламу.

В апреле Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ - иностранных агентов Юрия Дудя* и еще восемь физических лиц.

* Юрий Дудь признан в РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.