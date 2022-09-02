Минюст включил Макаревича* в реестр физлиц-иноагентов

Кроме того, в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, попал актер Михаил Шац**.

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Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, российского рок-музыканта Андрея Макаревича*. В перечне указано, что источником финансирования артиста значится Украина, а также упоминается «политическая деятельность». Вместе с тем в список попали украинский журналист Дмитрий Гордон* и Екатерина Гордеева*.

Кроме того, в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, попали актер Михаил Шац**, а также бывший муниципальный депутат Юлия Галямина**.

Напомним, в июле Минюст РФ признал музыканта Алишера Валеева*, известного под псевдонимом «Моргенштерн», иностранным агентом. В графе «Сведения об иностранных источниках» в записи указаны организации из Израиля и Украины.

*Лица, признанные в РФ выполняющими функции иностранного агента.

**Иностранные СМИ, признанные в РФ выполняющими функции иностранного агента.