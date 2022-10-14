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Не менее 87 горняков заблокированы на шахте в Турции

Марина Крижановская
20:31 14.10.2022
Предположительно ЧП могло быть вызвано взрывом метана в одной из шахт.
Не менее 87 горняков заблокированы на шахте в Турции
© Фото: Sekvan Kuden, ZUMAPRESS, Globallookpress
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На севере Турции произошел инцидент, в результате которого в шахте оказались заблокированными 87 горняков. По сообщению властей, происшествие могло быть вызвано взрывом метана в одной из шахт.

Об этом сообщает мэр города Амасра Реджаи Чакыр. Его слова приводит ТАСС.

«Мы подозреваем, что в шахте произошел взрыв метана. Внутри находились 87 шахтеров», - сказал градоначальник.

Приводится информация, что уже удалось спасти четверых шахтеров. Они доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

Другое чрезвычайное происшествие - авария сухогруза - сутками ранее произошло в проливе Босфор. После этого для движения судов пролив был временно закрыт. Позднее появилась информация, что движение судов в проливе Босфор восстановлено. Поломанное судно было отбуксировано в Бююкдере.

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