Не менее 87 горняков заблокированы на шахте в Турции

Предположительно ЧП могло быть вызвано взрывом метана в одной из шахт.

© Фото: Sekvan Kuden, ZUMAPRESS, Globallookpress

На севере Турции произошел инцидент, в результате которого в шахте оказались заблокированными 87 горняков. По сообщению властей, происшествие могло быть вызвано взрывом метана в одной из шахт.

Об этом сообщает мэр города Амасра Реджаи Чакыр. Его слова приводит ТАСС.

«Мы подозреваем, что в шахте произошел взрыв метана. Внутри находились 87 шахтеров», - сказал градоначальник.

Приводится информация, что уже удалось спасти четверых шахтеров. Они доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

Другое чрезвычайное происшествие - авария сухогруза - сутками ранее произошло в проливе Босфор. После этого для движения судов пролив был временно закрыт. Позднее появилась информация, что движение судов в проливе Босфор восстановлено. Поломанное судно было отбуксировано в Бююкдере.