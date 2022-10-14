Сорок шесть тонн мощи: кадры боевой работы танка в зоне спецоперации

У танкиста боевое настроение, он с улыбкой производит необходимые манипуляции с техникой. Ревет двигатель, но даже оглушающий звук не перебивает голос командира экипажа: «Выстрел!» Снаряд летит точно в цель.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Звезда» публикует уникальные кадры, позволяющие ощутить, что происходит в танке в ходе боевой работы.

Бронетехника несется вперед. У танкиста боевое настроение, он с улыбкой производит необходимые манипуляции с техникой. Ревет двигатель, но даже оглушающий звук не перебивает голос командира экипажа: «Выстрел!» Снаряд летит точно в цель.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили танковую колонну и не допустили прорыва ВСУ.

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Материал подготовили: Ирина Елагина, Николай Баранов